Родившегося в Москве детеныша бурой гиены назовут Акелой

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя для детеныша бурой гиены, который родился в Московском зоопарке. Его назовут Акелой, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Герой голосования обладает ярко выраженными лидерскими качествами – сотрудники зоопарка уверены, что он станет вожаком не хуже персонажа из книги "Маугли", – уточнили там.

Всего в опросе приняли участие 288 тысяч человек. При этом 31% высказались именно за имя Акела. На втором по популярности месте оказалась кличка Вжик (28%), а тройку лидеров замыкает Олаф, за которого проголосовали 21% респондентов.

Детеныш бурой гиены живет у вольеров пумы и домашних яков на старой территории зоосада. Увидеть его на прогулке в уличном вольере можно примерно в 10:00 и 14:00.

За прошлый год в столичном зоопарке родились более 1,5 тысячи детенышей. Потомство появилось у пары капибар, японских журавлей и кустарниковых собак. Кроме того, семеро козлят появились у дагестанских туров, а у голубых баранов – двое ягнят. Всего в Московском зоопарке живут уже свыше 10 тысяч животных.

