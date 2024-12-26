Три пятнистые гиены появились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал «Московский зоопарк"

В Московском зоопарке появились три пятнистые гиены, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Два самца и самка приехали в конце осени и после карантина появились на экспозиции на "Острове зверей" на Новой территории. Все гиены – молодые особи. Они адаптировались в своем вольере, много гуляют и уже начали рыть подкопы", – сказала Акулова.

Отмечается, что в последний раз пятнистые гиены жили в зоопарке с 1963 по 1978 год. Вид в международной Красной книге числится как "вызывающий наименьшие опасения", однако в зоопарках содержится редко.

Эти гиены обитают в южной и восточной Африке и отличаются своей социальной иерархией внутри группы.

"Там царит матриархат. Самки с даже самым низким положением и детеныши находятся выше самцов", – пояснила Акулова.

Ранее в Московском зоопарке появился представитель самых маленьких безгорбых верблюдов – годовалый самец альпаки. Его привезли из центра воспроизводства редких видов животных. Новый обитатель зоосада стал долгожданным первенцем у пары альпак – самца Пуфика и самки Ватки. После окончания карантина самца альпаки перевели в детский зоопарк к самочке Зарине.