Шесть ямальских овцебыков прибыли в Центр воспроизводства Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Шесть овцебыков прибыли в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба зоосада.

Передача животных была организована в рамках договоренности между правительством ЯНАО и Московским зоопарком, к которой удалось прийти в июле 2024 года, уточнили в организации.

Планируется, что после 30-дневного карантина самец и две самки будут переведены на городскую территорию зоопарка, а другие самец и две самки продолжат жить в Центре воспроизводства.

Вместе с тем сотрудники зоосада и представители дирекции особо охраняемых природных территорий ЯНАО провели работы по дистанционной иммобилизации животных.

Ветеринарные врачи Москвы организовали все необходимые процедуры, взяли у животных анализы и внимательно наблюдали за их благополучием в течение всего времени их пребывания во временном вольере, а также по дороге до Москвы.

Ранее в Московском зоопарке появился представитель самых маленьких безгорбых верблюдов – годовалый самец альпаки. Его привезли из центра воспроизводства редких видов животных. Новый обитатель зоосада стал долгожданным первенцем у пары альпак – самца Пуфика и самки Ватки.