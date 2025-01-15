Американская норка поселилась в Московском зоопарке впервые за 40 лет, передает портал мэра и правительства столицы.

Молодого самца норки черного окраса зовут Чебурашка, ему почти три года, его вес составляет 2,2 килограмма. Он приехал в Москву из загородного лесного хозяйства. Отмечается, что норке уже удалось освоиться в зоопарке, а также привыкнуть к сотрудникам и посетителям.

"Чебурашку кормят рыбой, в том числе живой – ее специально запускают в бассейн. Причем нередко добыча по размеру практически не отличается от самого охотника. Также хищнику дают лакомиться кусочками курицы и говядины", – поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в Московском зоопарке появились три пятнистые гиены. Два самца и самка приехали в конце осени прошлого года и после карантина появились на экспозиции на "Острове зверей" на Новой территории. Все гиены – молодые особи.

Отмечается, что в последний раз пятнистые гиены жили в зоопарке с 1963 по 1978 год. Их вид в международной Красной книге числится как "вызывающий наименьшие опасения", однако в зоопарках содержится редко.