Новости

Новости

09 апреля, 22:35

В Минпромторге РФ напомнили маркетплейсам о соблюдении авторских прав

Проверка соблюдения авторских прав при продаже товаров должна проводиться одинаково как в традиционной розничной торговле, так и в онлайн-пространстве, заявил РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Он подчеркнул, что в России защита авторских прав гарантируется вне зависимости от того, каким способом реализуется товар. Если бренд официально зарегистрировал свой товарный знак, он вправе обратиться за его защитой, в том числе в судебные инстанции.

Чекушов пояснил, что российские производители не лишены права на защиту. На маркетплейсах уже созданы специальные сервисы – личные кабинеты для брендов, которые позволяют правообладателям оперативно взаимодействовать с площадкой и блокировать карточки товаров, нарушающих требования в этой сфере.

Он добавил, что в настоящее время маркетплейсы активно работают над интеграцией своих программных продуктов с государственными информационными системами, в том числе с системой Роспатента. Это, по его словам, позволит дополнительно контролировать соблюдение авторских прав на реализуемые товары.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил о необходимости сохранения механизма скидок на маркетплейсах. До этого служба уведомила ведущие онлайн-площадки о необходимости внесения изменений в их взаимодействие с поставщиками.

