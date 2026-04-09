В Москве выписали из больницы сотрудников Красноярского музыкального театра

Все 28 сотрудников Красноярского музыкального театра уже выписаны из больницы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь, и сейчас они готовятся к возвращению домой.

Об отравлении сотрудников Красноярского музыкального театра стало известно 6 апреля. По версии следствия, постояльцы отеля на Большой Садовой улице обратились за медицинской помощью после приема пищи – у них были выявлены признаки отравления. В больницы доставили 28 человек.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора они готовят материалы для судебных экспертиз.

В связи со случившимся был отменен показ спектакля "Бой с тенью", который должен был пройти на сцене Театра имени Моссовета. Также сообщалось, что с артистами работают квалифицированные специалисты.