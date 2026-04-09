09 апреля, 20:40

Происшествия

В Москве выписали из больницы сотрудников Красноярского музыкального театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все 28 сотрудников Красноярского музыкального театра уже выписаны из больницы, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь, и сейчас они готовятся к возвращению домой.

Об отравлении сотрудников Красноярского музыкального театра стало известно 6 апреля. По версии следствия, постояльцы отеля на Большой Садовой улице обратились за медицинской помощью после приема пищи – у них были выявлены признаки отравления. В больницы доставили 28 человек.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора они готовят материалы для судебных экспертиз.

В связи со случившимся был отменен показ спектакля "Бой с тенью", который должен был пройти на сцене Театра имени Моссовета. Также сообщалось, что с артистами работают квалифицированные специалисты.

Новости регионов: 25 человек отравились питьевой водой в Дагестане

Читайте также


происшествиякультуратеатргород

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

