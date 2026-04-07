В Москве госпитализированы 28 сотрудников Красноярского театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице с симптомами отравления госпитализировали 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

Отмечается, что все отравившиеся артисты находятся под присмотром врачей, однако в настоящий момент не установлена точная причина заболевания.

"Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить всем необходимым коллег и создать условия для их скорейшего восстановления", – подчеркнули в пресс-службе.

Из-за отравления артистов был отменен показ спектакля "Бой с тенью", который должен был пройти на сцене Театра имени Моссовета. Зрителям был произведен автоматический возврат денег за приобретенные билеты.

Также сообщалось, что с артистами работают квалифицированные специалисты. Организаторы фестиваля находятся на постоянной связи с коллегами из Красноярского музыкального театра, получают информацию в режиме реального времени и со своей стороны оказывают максимальную помощь.

