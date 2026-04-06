Форма поиска по сайту

Новости

06 апреля, 22:46

Культура

Специалисты работают с артистами Красноярского театра после проблем со здоровьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С артистами Красноярского музыкального театра работают квалифицированные специалисты после сообщений о проблемах со здоровьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска".

"Сейчас самое важное – состояние артистов, с ними работают квалифицированные специалисты", – рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что организаторы фестиваля находятся на постоянной связи с коллегами из Красноярского музыкального театра, получают информацию в режиме реального времени и со своей стороны оказывают максимальную помощь.

На вопрос о том, чем именно вызваны проблемы со здоровьем артистов, в пресс-службе ответили, что на данный момент установленной информации нет.

Ранее в телеграм-канале Mash появилось сообщение, что актеры и технический персонал Красноярского музыкального театра отравились во время гастролей в Москве, причем одну из актрис якобы госпитализировали.

На этом фоне в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" отмечали, что показ спектакля "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра, который должен был пройти на сцене Театра имени Моссовета, отменен по техническим причинам.

культуратеатргород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика