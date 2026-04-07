Need To Know: жену и дочь итальянского политика отравили во время семейного ужина

В Италии отравили жену и 15-летнюю дочь бывшего мэра коммуны Пьетракателла Джанни Ди Виты, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Need To Know.

Семья ужинала вместе дома 23 декабря 2025 года, а на следующий день принимала гостей в честь Рождества, после чего всем троим стало плохо. Через несколько дней скончались жена и дочь. Политик выжил, но попал в больницу. Из гостей никто не пострадал.

Все продукты из дома полиция направила на анализ, который показал, что в еде присутствует смертельно опасный яд. В полиции считают, что кто-то намеренно пытался отравить семью Ди Виты.

В настоящий момент установить подозреваемых не удалось, мотивы преступника также остаются неизвестными. Расследование продолжается.

