Need To Know: жену и дочь итальянского политика отравили во время семейного ужина

07 апреля, 16:42

Происшествия
Жену и дочь итальянского политика отравили во время семейного ужина

Фото: depositphotos/Emevil

В Италии отравили жену и 15-летнюю дочь бывшего мэра коммуны Пьетракателла Джанни Ди Виты, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Need To Know.

Семья ужинала вместе дома 23 декабря 2025 года, а на следующий день принимала гостей в честь Рождества, после чего всем троим стало плохо. Через несколько дней скончались жена и дочь. Политик выжил, но попал в больницу. Из гостей никто не пострадал.

Все продукты из дома полиция направила на анализ, который показал, что в еде присутствует смертельно опасный яд. В полиции считают, что кто-то намеренно пытался отравить семью Ди Виты.

В настоящий момент установить подозреваемых не удалось, мотивы преступника также остаются неизвестными. Расследование продолжается.

Ранее семейная ссора во время просмотра футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной в Италии. Женщина решила, что ругань ее супруга из-за отмененного пенальти относится к ней и затрагивает память ее покойной бабушки. Сначала 35-летняя женщина бросила в мужа ножницы, а затем ударила кухонным ножом, продолжая метать в него всевозможные предметы. Один из ножей застрял в стене.

