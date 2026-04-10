Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 04:18

В мире

Фрагмент лестницы Эйфелевой башни будет выставлен на аукцион в Париже

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED BADRA

Фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни продадут на аукционе в Париже в мае. Об этом сообщает издание The New York Times.

Речь идет о части винтовой лестницы, которая позволяла посетителям подниматься на вершину башни со второго уровня. Конструкцию демонтировали и разделили на 24 части в 1983 году. Затем 20 фрагментов продали на аукционах.

Торги проведет аукционный дом Artcurial. В 2016 году компания продала на аукционе еще одну часть лестницы за рекордные 611 тысяч долларов. Предварительная стоимость предстоящего лота пока оценивается в 146–176 тысяч долларов.

На данный момент фрагмент лестницы принадлежит французскому бизнесмену, который купил его в 1983 году.

Ранее сообщалось, что британский девелопер и казначей правопопулистской партии Reform UK Ник Кэнди продал свой особняк в лондонском районе Челси за рекордную сумму в 275 миллионов фунтов стерлингов (примерно 360 миллионов долларов).

А бутылка французского вина винодельни Domaine de la Romanee-Conti урожая 1945 года ушла с торгов за рекордные 815,5 тысячи долларов. Бутылка долго находилась в личном погребе винодела из Бургундии Роберта Друэна.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика