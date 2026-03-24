TVP World: найденные на свалке в Польше драгоценности на 2,2 млн руб может получить музей

Ювелирные изделия и бриллианты на 2,2 миллиона рублей, найденные на свалке в польском городе Водзислав-Слензский в 2023 году, могут передать музею. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание TVP World.

Самым дорогим среди драгоценностей оказалось золотое кольцо с бриллиантом весом около 3 карат, стоимость которого оценили примерно в 95 тысяч злотых (более 2 миллионов рублей). В находке были и другие камни общей стоимостью около 9 тысяч злотых (около 200 тысяч рублей).

По решению суда возможные владельцы могли заявить права на коллекцию в течение 3 лет. В середине марта этот срок истек, и драгоценности начали готовить к продаже на аукционе, назначенном на 27 марта.

Однако вскоре торги отменили. Причиной послужило обращение местного музея, который пожелал включить изделия в собственную экспозицию. Его сотрудники считают, что найденная коллекция представляет не только материальную, но и историческую ценность, отражая прошлое региона.

Ранее в Архангельской области нашли особо крупный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата. Специалисты отнесли его ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Данная разновидность составляет менее 1% природных алмазов.