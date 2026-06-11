Юрист Завалько: за демонстрацию провокационного тату на пляже можно получить штраф

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За публичную демонстрацию на пляже запрещенных или провокационных татуировок на теле можно получить штраф, а в ряде случаев и административный арест. Об этом изданию "Абзац" заявил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Эксперт уточнил, что ответственность в России предусмотрена не за сам факт наличия рисунка на теле, а за показ тату экстремистского или националистического характера. Это может подпасть под статью о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики, и, согласно КоАП, за нее накажут штрафом в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.

При этом за тату, которые содержат символы и слова, призывающие к возбуждению ненависти, наказание будет строже: для физлиц предусмотрен штраф 10–20 тысяч рублей, или обязательные работы до 100 часов, или арест до 15 суток.

"Если же тату содержит неприличные рисунки или матерные выражения, то правоохранители расценят это как мелкое хулиганство. Наказание по этой статье – либо штраф от 500 (рублей. – Прим. ред.) до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток", – сказал собеседник издания.

Адвокат уточнил, что справедливость наказания за подобное изображение на теле во многом будет зависеть от реакции окружающих людей. Сама по себе демонстрация татуировки с запрещенными символами уже является правонарушением.

Ранее юрист Антон Палюлин предупредил об ответственности за купание в фонтане в жару. С его слов, этот поступок можно расценить как мелкое хулиганство, за которое нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 рублей.

На федеральном уровне КоАП не содержит отдельного состава, наказывающего за факт погружения в фонтан, однако российские регионы активно развивают собственное законодательство, в рамках которого они могут ввести ответственность за такие действия.