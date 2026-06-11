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11 июня, 09:58

Наука

Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 12 и 13 июня

Фото: 123RF.com/tomasmaslin

Слабые магнитные бури ожидаются на Земле 12 и 13 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось давно, однако теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от вспышки, произошедшей утром 11 июня. По оценкам ученых, облако достигнет планеты 13-го числа.

Оба события по отдельности "не выглядят впечатляющими", но в сумме могут спровоцировать бури уровня G1, пояснили в ИКИ РАН.

Ранее на Солнце произошел "черный взрыв". Как объяснили исследователи, одна из вспышек разорвала облако нейтрального водорода. В таком состоянии химический элемент непрозрачен для излучения, в котором светит атмосфера звезды. Фотоны расходуются на ионизацию водорода и гибнут в этом слое, в результате чего на поверхность Солнца как будто "набрасывается черное одеяло".

Специалисты зафиксировали 10 солнечных вспышек

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