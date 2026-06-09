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09 июня, 12:00

Наука

В РАН объяснили отсутствие магнитной бури неточностью прогноза

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Прогноз о магнитной буре, которая ожидалась вечером 8 июня, не сбылся, так как прогнозирование космической погоды пока существенно уступает по точности прогнозу обычной погоды, объяснили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"В этой сфере все еще возможны неточности и даже полностью ошибочные прогнозы, что необходимо принимать во внимание при ознакомлении с материалами, а также при их использовании в других публикациях", – отметили ученые.

В это же время данная область знаний быстро развивается, а возможности специалистов непрерывно растут. Кроме того, из каждого наблюдения ученые узнают что-то новое. Но пока новых знаний найти "не удается".

В ИКИ РАН подчеркнули, что математические модели давали прогноз на бурю с уровнем достоверности в 96%, но в итоге на Земле "не шелохнулась и травинка". Источником для прогноза стали данные космического аппарата STEREO. Подобные случаи полного пролета плазмы мимо планеты случаются не так часто, но время от времени такое может повторяться.

На Солнце сейчас много активных групп пятен и протуберанцев, однако реальной активности звезда практически не проявляет, добавили в лаборатории. Вероятность сильных вспышек уровня М оценивается как высокая, но события уровня Х практически исключены. В это же время заметна новая корональная дыра, в ближайшие 2–3 дня ожидается ее прохождение на уровне Земли.

Ранее на Солнце произошла вспышка самого высокого класса Х, это случилось впервые с 24 апреля. До этого ученые сообщали о крупной активной области с обратной стороны звезды. В ней полностью отсутствует энергия. Также на обратной стороне Солнца выявлено 17 вспышек класса С и выше.

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