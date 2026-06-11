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11 июня, 09:55

Происшествия

Семьи погибших при землетрясении на Филиппинах получат по 817 долларов

Фото: ТАСС/АР Ррoto/Basilio Sepe

Семьи погибших при землетрясении на Филиппинах получат компенсации в размере 50 тысяч песо (около 817,1 доллара). Об этом пишет Manila Bulletin со ссылкой на президента республики Фердинанда Маркоса – младшего.

По его словам, также будут выделены средства на восстановление поврежденной инфраструктуры, в том числе старшей школы города Хенераль-Сантос. Кроме того, город получит 100 миллионов песо (около 1,6 миллиона долларов) на ремонт поврежденного здания мэрии.

Землетрясение на Филиппинах произошло 8 июня на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, где проживают около 697 тысяч человек.

Изначально магнитуда сейсмособытия составляла 8,1, но через время была пересмотрена до 7,8. При этом, по данным китайского сейсмологического центра, она составила 7,9. В результате землетрясения погибли 53 человека.

В посольстве России заявили, что данные о пострадавших россиянах не поступали. В основном российские туристы находятся в сейсмически безопасных зонах – на Себу, Боракае, Палаване, острове Сиаргао.

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