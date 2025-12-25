Форма поиска по сайту

25 декабря, 13:13

Алмазы в форме елочного шара и щенка добыты под Архангельском

Фото: alrosa.ru

Специалисты обогатительной фабрики "Севералмаз" (входит в группу "Алроса") обнаружили на месторождении в Архангельской области два алмаза в форме елочной игрушки и щенка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вес первого кристалла составляет чуть более 17 карат, а второго – 2,7 карата. При этом в 2024 году на этом же месторождении был добыт алмаз в форме новогодней елки.

Главный геолог "Севералмаза" Илья Зезин отметил уникальность месторождения в Архангельске. Оно состоит из 6 кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 миллионов тонн алмазоносной руды.

"Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней", – подчеркнул Зезин.

По его словам, предприятие регулярно находит кристаллы редких форм и цветов, представляющие научный интерес и высокую эстетическую ценность.

Ранее в Архангельской области обнаружили два алмаза ювелирного качества весом в 55,96 и 135,75 карата. Они были найдены на месторождении имени В. Гриба и стали 3-м и 4-м по размеру образцами, добытыми здесь в этом году.

До этого на месторождении имени В. Гриба был обнаружен алмаз весом 340 карат. Это один из 5 крупнейших добытых в современной России алмазов.

