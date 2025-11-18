В Архангельской области нашли два уникальных алмаза

Фото: телеграм-канал "Цыбульский"

В Архангельской области обнаружили два алмаза ювелирного качества весом в 55,96 и 135,75 карата. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Цыбульский.

"Находки, которые по праву можно назвать редкой удачей алмазодобытчиков. <…> Каждый из них отличается исключительной чистотой, прозрачностью и впечатляющей природной формой!" – написал Цыбульский.

По его словам, алмазы были найдены на месторождении имени В. Гриба. Они стали третьим и четвертым самыми крупными образцами, добытыми здесь в этом году. А также 50-м и 51-м уникальными камнями за весь период промышленной разработки карьера.

Ранее в Архангельской области был добыт алмаз весом 340 карат. Это стало рекордом для всей истории промышленной разработки месторождения. Кроме того, это один из пяти крупнейших добытых в современной России алмазов. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.

До этого компания "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета был извлечен в Якутии. Алмаз весит 468,30 карата, а его размер составляет 56х54х22 миллиметра.