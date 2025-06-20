Бриллиант Марии-Антуанетты продан на аукционе за почти 14 млн долларов

Фото: christies.com

Редкий десятикаратный бриллиант, некогда принадлежавший французской королеве Марии-Антуанетте, продан на аукционе Christie’s Magnificent Jewels за почти 14 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Согласно легенде, во время неудачной попытки бегства из Парижа в 1791 году Мария-Антуанетта тайно передала некоторые свои драгоценности на хранение придворному парикмахеру Леонарду. Среди них был редкий розово-фиолетовый бриллиант в 10,38 карата, ограненный в форме "воздушного змея". Позже камень перешел в Марии-Терезе – единственной дочери королевы, пережившей Великую французскую революцию.

На протяжении двух столетий бриллиант переходил из рук в руки, однако в результате ушел с молотка за 13,98 миллиона долларов – в три раза дороже первоначальной оценки в 5–7 миллионов. Имя нового владельца неизвестно, однако, по одной из версий, камень мог купить коллекционер азиатского происхождения.

По просьбе покупателя камень получил новую оправу: его вставили в двойное кольцо, украшенное короной из 17 алмазов в форме монаршей лилии.

Ранее на аукционе в Париже почти за 4,7 миллиона евро продали саблю французского императора Наполеона I Бонапарта. Конечная цена лота не только в несколько раз превысила оценочную стоимость, но и почти достигла рекордной суммы в 4,8 миллиона евро, которую когда-либо отдавали за наполеоновский артефакт. Этот мировой рекорд был установлен в 2007 году.