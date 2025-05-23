Сабля Наполеона I продана на аукционе почти за 4,7 млн евро

Фото: drouot.com

Сабля французского императора Наполеона I Бонапарта продана на аукционе в Париже почти за 4,7 миллиона евро. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте аукционного дома Drouot.

"После ожесточенной борьбы между несколькими участниками торгов из разных стран эта чрезвычайно редкая сабля – заказанная самим Наполеоном – ушла с молотка за 4 663 900 евро", – указано в материале.

Конечная цена лота не только в несколько раз превысила оценочную стоимость, но и почти достигла рекордной суммы в 4,8 миллиона евро, которую когда-либо отдавали за наполеоновский артефакт. Этот мировой рекорд был установлен в 2007 году.

Бонапарт, который на тот момент являлся первым консулом, заказал саблю в 1803 году у директора Версальской мануфактуры Николя-Ноэля Буте. Став императором, он хранил холодное оружие до конца своего правления, а затем подарил последнему наполеоновскому маршалу Эммануэлю де Груши.

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