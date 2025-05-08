"Алроса" добыла самый крупный в истории России ювелирный алмаз

Фото: alrosa.ru

Компания "Алроса" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается в сообщении, кристалл фантазийного янтарного цвета был извлечен в Якутии. Это алмаз весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра.

"Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события", – сказал генеральный директор компании Павел Маринычев.

Ранее в компании завершили огранку самого крупного бриллианта в истории России. Вес бриллианта редкого цвета Vivid Yellow составляет более 100 карат. Драгоценность получила название "Новое Солнце" в честь алмаза "Рассвет".

Над созданием "Нового Солнца" работала команда из 15 специалистов. Работа над драгоценностью заняла более двух лет.