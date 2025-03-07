Янтарный самородок с рисунком в виде сердца добыт под Калининградом

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Самородок янтаря с природным рисунком в виде сердца нашли на Приморском карьере янтарного комбината "Ростеха" под Калининградом. Об этом на сайте сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что уникальный камень обнаружили во время ручной сортировки. Подобные образцы встречаются редко, и в общем объеме добычи составляют не более 1%.

"Янтарное сердце" состоит из королевского белого, желтого матового и прозрачного оттенков янтаря. Свой цвет камень получил миллионы лет назад на стадии формирования. Такой янтарь с контрастными разводами называется пейзажным. Вес камня составляет 19,42 грамма, размеры – 4 на 3 сантиметра.

Белый янтарь состоит из-за множественных скоплений мелких пузырьков воздуха. Он легче прочих видов янтаря. В желтом матовом янтаре цвет тоже создается за счет пузырьков, но их скопления несколько разрежены. Прозрачный является более плотным и вовсе не содержит воздуха, рассказала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

По ее словам, такую находку можно назвать сюрпризом. Скорее всего, уточнила эксперт, выяснить, какие процессы привели к возникновению необычного сочетания, не получится.

В 2023 году на сортировочном участке янтарного комбината нашли "улыбающийся" самоцвет. В сердцевине камня природные цветовые вихри "нарисовали" подмигивающий смайлик. Редкий образец выставили в экспозиции музея "Янтарная палата", добавили в пресс-службе.

Ранее калининградские полицейские изъяли 31 тонну янтаря у контрабандистов. Стоимость нелегального товара превысила 98 миллионов рублей. По данным следствия, четверо местных жителей организовали масштабную скупку камня, который добывали дайверы, а после обработки сбывали его в Азию.