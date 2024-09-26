Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 15:30

Происшествия

Новости регионов: 31 тонну янтаря изъяли калининградские полицейские у контрабандистов

Новости регионов: 31 тонну янтаря изъяли калининградские полицейские у контрабандистов

Суд в Москве избрал меру пресечения тренеру, применившему насилие к ребенку-инвалиду

Новости регионов: четыре человека погибли во время пожара в доме в Пермском крае

Посетителей Lotte Plaza эвакуировали в центре столицы

Новости мира: в США отрицают возможность заморозки конфликта между Израилем и Ливаном

Посол РФ в Бейруте призвал россиян покинуть Ливан

Новости регионов: в Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

Новости регионов: нетрезвые люди устроили гонки с полицией в Дагестане

Журналисты оценили стоимость подрыва "Северных потоков"

Жилой дом загорелся в Борисовском проезде в Москве

31 тонну янтаря изъяли калининградские полицейские у контрабандистов. Стоимость нелегального товара превышает 98 миллионов рублей. По версии следствия, четверо местных жителей организовали масштабную скупку янтаря, который добывали дайверы. После обработки товар сбывали в Азию. Расследование уже завершено и уголовное дело направлено в суд.

Энергетики Колымской ГЭС показали грандиозные кадры сезонного сброса. Таким образом регулируют уровень воды в зависимости от погоды и паводковой ситуации в регионе. По данным специалистов, максимальная пропускная способность водосброса – 11 500 кубических метров в секунду.

В Приморье хозяева рыбоводных участков выпустили для выращивания в море 9 миллионов штук гребешка и трепанга. Через несколько лет молодь вырастет, ее поднимут с морского дна для поставок в магазины. Дальневосточный трепанг и приморский гребешок относятся к особо ценным видам акваресурсов, для промышленной добычи они запрещены. На рынок поступает только продукция, выращенная предприятиями морской аквакультуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществорегионывидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика