Новости регионов: 31 тонну янтаря изъяли калининградские полицейские у контрабандистов

31 тонну янтаря изъяли калининградские полицейские у контрабандистов. Стоимость нелегального товара превышает 98 миллионов рублей. По версии следствия, четверо местных жителей организовали масштабную скупку янтаря, который добывали дайверы. После обработки товар сбывали в Азию. Расследование уже завершено и уголовное дело направлено в суд.

Энергетики Колымской ГЭС показали грандиозные кадры сезонного сброса. Таким образом регулируют уровень воды в зависимости от погоды и паводковой ситуации в регионе. По данным специалистов, максимальная пропускная способность водосброса – 11 500 кубических метров в секунду.

В Приморье хозяева рыбоводных участков выпустили для выращивания в море 9 миллионов штук гребешка и трепанга. Через несколько лет молодь вырастет, ее поднимут с морского дна для поставок в магазины. Дальневосточный трепанг и приморский гребешок относятся к особо ценным видам акваресурсов, для промышленной добычи они запрещены. На рынок поступает только продукция, выращенная предприятиями морской аквакультуры.

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