Новости регионов: туристический налог введен в Архангельске

В Архангельске ввели туристический налог. С гостей будут брать не более 1% от стоимости проживания в гостинице в сутки, но не менее 100 рублей в день. По оценкам экспертов, благодаря этой мере каждый год городской бюджет будет получать дополнительно порядка шести миллионов рублей.

Первый снег выпал в Кемеровской области и Алтайском крае. В частности, снег заметили на трассе Барнаул – Бийск, а также в Ельцовском районе Алтайского края. По словам синоптиков, о плотном снежном покрове говорить рано из-за плюсовых температур.

В Сочинском национальном парке отложили отправку леопарда по кличке Рица в Северную Осетию. Хищницу собирались перевезти в заказник соседнего региона, но животное повредило клык и теперь им занимаются стоматологи. Леопардов здесь выращивают в специальном вольерном комплексе, а потом отправляют в естественную среду обитания. Так, за последние шесть лет в горы Северной Осетии выпустили восемь леопардов.

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