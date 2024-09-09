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09 сентября, 13:50

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"Это Москва. Туризм": музеи в столичных усадьбах

"Это Москва. Туризм": музеи в столичных усадьбах

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Команда проекта "Это Москва. Туризм" провела исследование и составила подборку усадеб, в которых расположены музеи. На третьем месте – государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" в усадьбе Тургеневых-Боткиных. Там можно увидеть инсталляции, материалы исследований и протестировать управление звуком с помощью терпситона.

Второе место занял Государственный музей спорта в усадьбе Разумовского. В его фондах – более 100 тысяч экспонатов. Золото рейтинга получил Минералогический музей имени Ферсмана в "Нескучном Саду", в котором хранятся более 150 тысяч видов камей.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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