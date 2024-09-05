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05 сентября, 16:30

Культура

"Сити": какие три спектакля нового театрального сезона можно посмотреть в Москве

"Сити": какие три спектакля нового театрального сезона можно посмотреть в Москве

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Команда "Сити" сделала подборку спектаклей, которые пройдут в столице в течение нового театрального сезона. Так, зрители могут оценить постановку "Идиот" по роману Ф. М. Достоевского в театре имени Моссовета. Ближайшие показы состоятся 13 и 26 сентября.

Еще есть новинка в Театре на Малой Ордынке, где поставили спектакль "Эдит Пиаф. Гимн Любви" по биографии французской певицы. Его покажут 27 сентября.

Кроме того, зрители могут увидеть оперу, в котором отсутствует оркестровая яма, а музыканты распределены по периметру сцены. В репертуаре московского театра "Новая Опера" – "Евгений Онегин", ближайшие показы – 2 ноября и 25 декабря.

Подробнее – в программе "Сити".

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