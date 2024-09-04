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04 сентября, 16:45

Культура

"Сити": премьеры недели в столичных кинотеатрах

"Сити": премьеры недели в столичных кинотеатрах

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, который выйдут в прокат в московских кинотеатрах на этой неделе. Один из них – триллер "Затерянные" с Никитой Кологривым и Егором Корешковым в главных ролях. Также 5 сентября состоится премьера драмеди "Лгунья", которое было удостоено награды на ММКФ в конкурсе "Русские премьеры".

Кроме того, на экраны выходит комедия "Обе две" о 14-летней бунтарке Глаше. Подробнее – в программе "Сити".

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