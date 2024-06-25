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25 июня, 16:45

Культура

"Сити": картины ван Гога, привезенные русскими коллекционерами в Москву

"Сити": картины ван Гога, привезенные русскими коллекционерами в Москву

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В Галерее искусства стран Европы и Америки на Волхонке можно увидеть выдающиеся картины Винсента ван Гога. Например, "Моря в Сент-Мари", которую в Россию привез коллекционер Михаил Морозов. Также в их число вошло полотно "Красные виноградники", написанное после прогулки с живописцем и скульптором Полем Гогеном.

Кроме того, в галерее для посетителей выставили картины "Прогулка заключенных", "Пейзаж в Овере после дождя", "Портрет доктора Рэя" и многие другие. Подробнее – в программе "Сити".

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