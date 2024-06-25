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25 июня, 13:00

Культура

Певец Сергей Мазаев рассказал, почему юбилейный концерт его группы пройдет на ВДНХ

Певец Сергей Мазаев рассказал, почему юбилейный концерт его группы пройдет на ВДНХ

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Концерт, посвященный 35-летию группы "Моральный кодекс", состоится на открытой сцене ВДНХ. Почему именно это место было выбрано в качестве площадки для проведения юбилейного концерта и о том, с какими местами в Москве связаны его самые яркие воспоминания, в интервью рассказал лидер группы Сергей Мазаев.

Большое интервью с Сергеем Мазаевым выйдет во вторник, 25 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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