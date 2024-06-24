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24 июня, 11:45

Культура

Артист балета Родькин рассказал о работе в Большом театре после смены руководства

Артист балета Родькин рассказал о работе в Большом театре после смены руководства

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Артист балета Денис Родькин рассказал, что труппа продолжает выходить на сцену, танцевать, радовать публику и не обращает внимания на смену руководства Большого театра. Деятель культуры уверен, что главная задача заключается в демонстрации искусства на высшем уровне, вне зависимости от внешних факторов.

Родькин добавил, что несмотря на потрясения на международной арене, атмосфера в театре должна оставаться творческой.

Большое интервью с Денисом Родькиным выйдет в понедельник, 24 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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