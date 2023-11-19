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19 ноября, 12:15

Культура

"Киноулица": Федор Дунаевский

"Киноулица": Федор Дунаевский

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с артистом Федором Дунаевским культовый фильм "Курьер" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм. Среди них – площадь Маяковского, Сретенский и Рождественский бульвар, Воробьевы горы, улица Раменки, улица Довженко, Олимпийская деревня.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места, и как они изменились.

Кроме того, артист вспомнил смешные и трогательные моменты со съемок. Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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