"Раскрывая тайны звезд": однокашники

"Старый друг – лучше новых двух", – гласит поговорка. Проверенный годами, тот, что был рядом и в горе, и в радости, тот на кого можно положиться в любой ситуации, вместе посмеяться от души и, если нужно, пойти в разведку.

Их связала настоящая дружба. Они стали друг для друга опорой тогда, когда никто из них не был богат и знаменит. Они дружили и дружат от чистого сердца, без условностей и обмана, искренне и навсегда.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".