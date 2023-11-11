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11 ноября, 13:30

Культура

"Раскрывая тайны звезд": однокашники

"Раскрывая тайны звезд": однокашники

В Театре на Трубной началась открытая репетиция спектакля "Безумные влюбленные"

Билеты на балет "Щелкунчик" начали продавать в кассах Большого театра

Билеты на "Щелкунчик" начали продавать в кассах Большого театра

Москвичам рассказали, как менялся кинотеатр "Художественный" за всю свою историю

"Актуальный репортаж": 15 педагогов Москвы удостоены премии Минкультуры России

Москвичи стоят в очереди за билетами на балет "Щелкунчик"

Москвичи рассказали об очереди за билетами на "Щелкунчика" у Большого Театра

Москвичи рассказали об очереди у касс для покупки билета на "Щелкунчика"

"Мослекторий": Алина Сопова – о картинах Босха, Брейгеля и экспрессионистов

"Старый друг – лучше новых двух", – гласит поговорка. Проверенный годами, тот, что был рядом и в горе, и в радости, тот на кого можно положиться в любой ситуации, вместе посмеяться от души и, если нужно, пойти в разведку.

Их связала настоящая дружба. Они стали друг для друга опорой тогда, когда никто из них не был богат и знаменит. Они дружили и дружат от чистого сердца, без условностей и обмана, искренне и навсегда.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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