Музейная неделя пройдет в Москве с 13 по 19 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция "Московская музейная неделя", во время которой горожане могут посетить выставки бесплатно, пройдет с 13 по 19 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Ежемесячно музеи и выставочные залы столичного департамента культуры позволяют всем желающим посетить свои экспозиции бесплатно в один из дней и познакомиться с интересными экспонатами и выставочными проектами", – отметил руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин.

В понедельник, 13 ноября, в музее-панораме "Бородинская битва" москвичи смогут побывать на новой выставке "Александр Тышлер. Скитания кариатид". В Дарвиновском музее будет работать выставка "Размер имеет значение" о великанах и карликах среди животных. Также посетители смогут попасть на фотовыставку "Кандалакшский заповедник: животные арктических островов" и экспозицию "Главный хранитель".

В среду, 15 ноября, свои двери откроет музей-заповедник "Царицыно". Музей С.А. Есенина подготовит выставку "Рог времени трубит нами", посвященную поэтической дуэли Сергея Есенина и Владимира Маяковского, 16 ноября.

В воскресенье, 19 ноября, в музее М.А. Булгакова пройдут выставки, посвященные повести "Собачье сердце". Кроме того, горожане могут успеть увидеть выставку "Николай Рахманов. Цвет московской фотографии".

Ранее стало известно, что акцию "Ночь искусств", которая проходила в Москве с 4 по 5 ноября, посетили более 370 тысяч человек. Она проводилась под девизом "Россия объединяет". Мероприятия проходили в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро.

"Актуальный репортаж": более 370 тыс человек посетили акцию "Ночь искусств" в столице