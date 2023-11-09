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09 ноября, 21:15

Культура

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" стартовала в Большом Театре

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" стартовала в Большом Театре

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Продажа билетов на балет "Щелкунчик" началась в Большом Театре. Желающие увидеть постановку выстроились в очереди у касс.

Число запросов на покупку билетов на сайте театра, по данным гендиректора, в первые минуты превысило 75 тысяч. Также 8 ноября на сайте театра открылась онлайн-продажа билетов на балет для школьников и студентов по "Пушкинской карте". Предлагаемые даты для бронирования билетов – с 23 по 28 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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