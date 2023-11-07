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07 ноября, 17:00

Культура

"Сити": топ-3 новых столичных спектакля для семейного просмотра

"Сити": топ-3 новых столичных спектакля для семейного просмотра

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Столичные театры подготовили спектакли для семейного просмотра. Например, Театр на Малой Ордынке представил премьеру – спектакль режиссера Глеба Черепанова "Человек-амфибия". Для постановки подготовили декорации, напоминающие об Аргентине. Ближайшие показы "Человека-амфибии" состоятся 9, 11 и 26 ноября в 19:00.

В Театре имени Моссовета поставили "Бременских музыкантов". В основе спектакля – либретто "Трубадур и его друзья" Василия Ливанова, Юрия Энтина и музыка Геннадия Гладкова, которая звучит в исполнении оркестра.

Также можно посмотреть в Театре Роста спектакль "Про мою маму и про меня" режиссера Андрея Горбатого, который с успехом идет восемь лет на сцене театра. Постановка расскажет о непростых взаимоотношениях мамы и девочки-подростка. Ближайшие показы спектакля состоятся 10 ноября и 13 декабря.

Подробнее – в программе "Сити".

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