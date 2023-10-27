Школу на 1 100 учеников в Новомосковском округе столицы достроят к 2024 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новую школу вместимостью 1 100 учеников планируют построить в 2024 году в Новомосковском округе Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Трехэтажное здание строится по индивидуальному проекту и имеет Н-образную форму", – уточнил Бочкарев.

В здании площадью более 20 000 квадратных метров поместят 44 универсальных и специализированных школьных класса вместимостью 25 человек. В образовательном учреждении будут кабинеты для изучения естественных наук, программирования, медблок и столовая, рассказал он.

"В здании предусмотрен современный и оборудованный актовый зал с эстрадой и два больших спортзала. На улице оборудуют футбольное поле, сектора для прыжков в длину и командных игр", – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, здесь же появится IT-полигон, лабораторный практикум и библиотечный комплекс с медиатекой под школьные кружки. Всего с начала 2023 года в ТиНАО построили 24 новых школы, заключили в ведомстве.

Ранее Бочкарев сказал, что в 2024–2026 годах в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построят более 60 учебных заведений – 33 детских сада на 10 500 мест и 32 школы и пристройки к ним на 23 200 мест. В числе новых учебных заведений будет 15 школ-гигантов вместимостью более тысячи учеников.

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