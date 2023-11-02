Новый киноляп нашли в "Иронии судьбы"

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – Мосфильм

В фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Эльдара Рязанова обнаружили новый киноляп. Об этом сообщает РБК.

Создателей картины поймали на невнимательности при съемке сцены первой серии, где Женя и Надя только выясняют, кто хозяин квартиры и кому надо ее покинуть.

В кадре заметен сервант, у которого две блестящие ручки. На нем размещены две черно-белые фотографии Нади и Ипполита. Однако ближе к концу первой серии, где продолжается все тот же новогодний вечер, одной из ручек шкафа уже нет.



Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"; режиссер – Эльдар Рязанов; производство – Мосфильм

До этого фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" признали лучшей рождественской картиной за рубежом. Конкурентами отечественного фильма стали работы канадских, французских и других режиссеров. Рейтинг насчитывал 12 кинокартин.



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