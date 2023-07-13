В первом фильме про Гарри Поттера нашли киноляпы спустя 22 года после премьеры

кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Фильму "Гарри Поттер и философский камень" в этом году исполняется 22 года. Первая экранизация романа Джоан Роулинг собрала в прокате более 1 миллиарда долларов и входит в топ-50 самых кассовых фильмов мирового кинематографа, бюджет картины – около 125 миллионов долларов. Однако РБК Life нашло в нем новые киноляпы.



Шрам на лбу Гарри

Как передает издание, несостыковки со шрамом можно наблюдать в нескольких эпизодах, но лучше всего их видно в сцене посещения магазина волшебных палочек "Лавка Олливандера". Там Поттеру предложили несколько палочек на выбор. Когда он взял их протестировать, его волосы разлетелись в разные стороны, оголив лоб, на котором нет шрама.

Отмечается, что момент не был обыгран режиссером, поэтому, возможно, его просто пропустили во время монтажа. Через несколько секунд шрам вновь появляется.



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Волосы преподавателя Квиррелла

Преподаватель Поттера по Защите от Темных искусств, злодей и раб Волдеморта на протяжении всего фильма носил тюрбан, под которым не было волос. При этом в одной из сцен у него все же видны темные волосы, замечают на сайте.



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Дорожка на поле для Квиддича

Еще одна несостыковка допущена в сцене, где вратарь и капитан команды Гриффиндора по квиддичу Оливер Вуд знакомит юного волшебника с правилами игры. Во время разговора, который происходит на игровом поле, за спиной у Поттера видна вымощенная дорожка. Уточняется, что через несколько секунд, когда план меняется, она исчезает.



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Ранее зрители обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" спустя 46 лет после премьеры. По сюжету Женю Лукашина раздражает, что квартиру его возлюбленной Нади украшает фото ее жениха Ипполита. В итоге он выбрасывает фотографию из окна. Когда Надя подбирает в снегу снимок, видно, что на нем изображен не сыгравший Ипполита Юрий Яковлев, а актер Олег Басилашвили.

До этого фанаты нашли киноляп в сериале "Дом Дракона". В третьем эпизоде сериала, где в одной из сцен при чтении письма у короля Визериса Таргариена на пальцах были замечены зеленые хромакейные накладки.

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