13:36Культура
В первом фильме про Гарри Поттера нашли киноляпы спустя 22 года после премьеры
кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, Warner Bros. Pictures
Фильму "Гарри Поттер и философский камень" в этом году исполняется 22 года. Первая экранизация романа Джоан Роулинг собрала в прокате более 1 миллиарда долларов и входит в топ-50 самых кассовых фильмов мирового кинематографа, бюджет картины – около 125 миллионов долларов. Однако РБК Life нашло в нем новые киноляпы.
Шрам на лбу Гарри
Как передает издание, несостыковки со шрамом можно наблюдать в нескольких эпизодах, но лучше всего их видно в сцене посещения магазина волшебных палочек "Лавка Олливандера". Там Поттеру предложили несколько палочек на выбор. Когда он взял их протестировать, его волосы разлетелись в разные стороны, оголив лоб, на котором нет шрама.
Отмечается, что момент не был обыгран режиссером, поэтому, возможно, его просто пропустили во время монтажа. Через несколько секунд шрам вновь появляется.
Волосы преподавателя Квиррелла
Преподаватель Поттера по Защите от Темных искусств, злодей и раб Волдеморта на протяжении всего фильма носил тюрбан, под которым не было волос. При этом в одной из сцен у него все же видны темные волосы, замечают на сайте.
Дорожка на поле для Квиддича
Еще одна несостыковка допущена в сцене, где вратарь и капитан команды Гриффиндора по квиддичу Оливер Вуд знакомит юного волшебника с правилами игры. Во время разговора, который происходит на игровом поле, за спиной у Поттера видна вымощенная дорожка. Уточняется, что через несколько секунд, когда план меняется, она исчезает.
Ранее зрители обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" спустя 46 лет после премьеры. По сюжету Женю Лукашина раздражает, что квартиру его возлюбленной Нади украшает фото ее жениха Ипполита. В итоге он выбрасывает фотографию из окна. Когда Надя подбирает в снегу снимок, видно, что на нем изображен не сыгравший Ипполита Юрий Яковлев, а актер Олег Басилашвили.
До этого фанаты нашли киноляп в сериале "Дом Дракона". В третьем эпизоде сериала, где в одной из сцен при чтении письма у короля Визериса Таргариена на пальцах были замечены зеленые хромакейные накладки.
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