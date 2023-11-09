Выставка плюшевых мишек открылась в Дарвиновском музее

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "История плюшевых мишек, или Мишка – не игрушка" открылась в столичном Дарвиновском музее. Посетить ее можно до 14 января 2024 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Посетители могут увидеть уникальных антикварных мишек Тедди, винтажных медвежат советского времени и современные коллекционные игрушки – настоящие произведения искусства, сделанные из самых разных материалов", – говорится в сообщении.

Так, в экспозиции представлены медвежата Ирины Дюжевой, которые были созданы из павловопосадских платков в технике синель. Там можно будет увидеть миниатюрных японских мишек размером не более 15 сантиметров. Они были сшиты из обрезков шелка.

В музее покажут в том числе единственного в мире мишку Тедди, полностью напечатанного на 3D-принтере при помощи нейросети. Еще можно обратить внимание на фотоработы Ирины Мызиной из серии "У них были мишки!". С помощью ИИ игрушки на снимках были изображены с известными историческими личностями, например с Петром I.

Ранее сообщалось, что акцию "Ночь искусств", которая состоялась в столице с 4 по 5 ноября, посетили свыше 370 тысяч человек. Она проводилась под девизом "Россия объединяет". Мероприятия организовали в театрах, музеях, концертных залах, парках, на московских улицах и даже в метро.

"Актуальный репортаж": более 370 тыс человек посетили акцию "Ночь искусств" в столице