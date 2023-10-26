Шоу "Фабрика звезд" вернется в эфир

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Телеканал ТНТ в следующем году перезапустит музыкальное реалити-шоу "Фабрика звезд", заявила директор канала Тина Канделаки. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы помните, что я говорила про музыку и что мы не будем останавливаться на двух проектах. И мы не остановимся, кастинг уже идет – "Новая Фабрика звезд" на телеканале ТНТ", – заявила телеведущая в ходе презентации нового сезона телеканала и празднования его 25-летия.

Канделаки добавила, что с февраля в сетке вещания канала также появится утреннее телешоу "Утро на ТНТ", которое будет транслироваться в прямом эфире.

Оригинальная "Фабрика звезд" транслировалась на Первом канале с 13 октября 2002-го по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011-го по 6 июля 2012 года. Шоу пользовалась высокой популярностью у телезрителей.

Ранее сообщалось, что сервис Netflix опубликовал официальный трейлер реалити-шоу "Игра в кальмара" по мотивам одноименного южнокорейского сериала. В ролике можно увидеть разные испытания, участников и большой шар с наличными деньгами.