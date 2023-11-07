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07 ноября, 08:00

Культура

Комедия "Пять процентов" вышла в столичных кинотеатрах

Комедия "Пять процентов" вышла в столичных кинотеатрах

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В столичных кинотеатрах стартовал показ комедии "Пять процентов". Это авантюрная история о людях искусства.

По сюжету некогда популярный, но забытый скульптор находит дома безымянные картины, стоимость которых оценивается в целое состояние. Вместо поисков настоящего художника, он решает присвоить авторство себе, а помочь в этой афере ему должен верный товарищ, которого играет Виктор Сухоруков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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