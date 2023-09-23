"Тайны души": Юрий Грымов. Часть 1

В начале 90-х его назвали гением рекламных роликов и музыкальных клипов, признали сильным российским кинорежиссером и человеком с невероятно хорошим чувством стиля. Он завоевал сердца зрителей и как режиссер театральный. Кто хотя бы раз побывал на спектаклях Юрия Грымова в театре "Модерн", обязательно сюда возвращается.

Одним из самых посещаемых спектаклей театра на протяжении многих лет является грандиозная постановка "Война и мир". Для зрителей спектакль начинается как только они переступают театральный порог и слышат живое выступление хора.

Три долгих года ушло у режиссера Юрия Грымова на подготовку спектакля. Три акта и два антракта, 70 человек на сцене и более 400 сшитых костюмов. О репертуаре этого театра принято говорить "уникальный" – слишком мало пересечений с другими площадками.

В 2021 году зрителю театра "Модерн" представили спектакль "Петр I". Этой постановкой режиссер Юрий Грымов начал трилогию "Антихрист и Христос".

Об этом – в программе "Тайны души".