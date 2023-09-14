В Сети появился первый трейлер фильма "Бременские музыканты"

В Сети появился трейлер к новому фильму о приключениях Трубадура, принцессы и их друзей. Картину "Бременские музыканты" снял режиссер Алексей Нужный, который известен по лентам "Я худею" и "Громкая связь".

Премьера состоится 1 января 2024 года. Роль Трубадура досталась Тихону Жизневскому, а принцессы – Валентине Ляпиной. Также на экране появятся Сергей Бурунов в роли короля и Константин Хабенский в образе сыщика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.