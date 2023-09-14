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14 сентября, 08:00

Культура

В Сети появился первый трейлер фильма "Бременские музыканты"

В Сети появился первый трейлер фильма "Бременские музыканты"

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В Сети появился трейлер к новому фильму о приключениях Трубадура, принцессы и их друзей. Картину "Бременские музыканты" снял режиссер Алексей Нужный, который известен по лентам "Я худею" и "Громкая связь".

Премьера состоится 1 января 2024 года. Роль Трубадура досталась Тихону Жизневскому, а принцессы – Валентине Ляпиной. Также на экране появятся Сергей Бурунов в роли короля и Константин Хабенский в образе сыщика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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