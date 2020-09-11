"Тайны кино": "На семи ветрах"

В мае 1962 года, в канун празднования 17-летия победы в Великой Отечественной войне, на экраны Советского Союза вышла картина Станислава Ростоцкого "На семи ветрах". Это был фильм о любви и девушке, которая ждала в полуразрушенном доме своего возлюбленного. По словам создателей ленты, главной идеей фильма было то, что вера может совершить чудо.

Кто из советских актрис должен был исполнить роль Светланы Ивашовой? Из-за чего имя сценариста Александра Галича убрали из титров картины? Почему карьера Ларисы Лужиной была под угрозой после поездки в Канны? И как Станислав Ростоцкий снимал свой первый фильм о подвигах женщин на войне? Об этом – в программе "Тайны кино".