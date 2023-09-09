Главный приз Венецианского кинофестиваля взял фильм "Бедные-несчастные"

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Картина "Бедные-несчастные" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса удостоилась "Золтого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фантастическая мелодрама Лантимоса изначально была одним из фаворитов смотра. Картина рассказывает историю женщины, которую ученый возвращает к жизни, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Главные роли исполнили Эмма Стоун и Уиллем Дефо.

Церемония награждения 80-го Международного Венецианского кинофестиваля прошла на острове Лидо.

Награду за лучшую режиссуру – "Серебренного льва" – получил между тем итальянец Маттео Гарроне за фильм "Я – капитан". А гран-при завоевала картина "Зла не существует" японца Рюсукэ Хамагути.

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