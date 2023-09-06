Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Heyday Films, LuckyChap Entertainment, Mattel Films, NBGG Pictures, Warner Bros.

Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг покажут в кинотеатре Москвы Mori Cinema в МФК "Кунцево Плаза" 16 сентября. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

Отмечается, что фильм "Барби" идет 1 час 54 минуты. Также в рамках сеанса предусматривается показ короткометражного фильма "Мавка" продолжительностью 15 минут.

В конце августа замглавы министерства культуры РФ Андрей Малышев заявил, что голливудские фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" могут не выпустить в российский прокат, так как кинокартины не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в РФ.

Позже замглавы комитета Госдумы по информационный политике Антон Горелкин, комментируя заявление Малышева, сказал, что кинокартины "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях. Он считает, что эти фильмы лучше тех картин, которым Минкультуры выдало прокатное удостоверение в 2023 году.

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