В ГД не поддержали позицию Минкультуры РФ по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"

Фото: кадр из фильма "Oppenheimer"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационный политике Антон Горелкин, комментируя заявление замглавы Минкультуры РФ Андрея Малышева.

Малышев до этого заявил, что указанные картины не выпустят в российский кинопрокат из-за того, что они не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в РФ. По его словам, сокращение в прокате фильмов голливудских студий положительно влияет на отечественную киноиндустрию.

"Попытка Минкульта приплести сюда духовно-нравственные ценности ничего, кроме удивления, не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", – написал Горелкин в своем телеграм-канале.

По его мнению, "Барби" и "Оппенгеймер" лучше тех картин, которым Минкультуры выдало прокатное удостоверение в 2023 году. Он также подчеркнул, что те, кто хотел посмотреть голливудские картины, уже сделали это.

Учитывая подобное, отметил Горелкин, российская киноиндустрия показывает хорошее развитие. И если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо, заключил он.

До этого сообщалось, что фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях стал самым кассовым релизом кинокомпании Warner Bros., сместив последнюю часть "Гарри Поттера". Предполагалось, что "Барби" может обогнать "Братьев Супер Марио в кино". Фильм появился в прокате в апреле 2023 года и собрал 1 359 114 753 доллара.



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