Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь возглавил кинопрокат в России

Фото: кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-кот"; режиссер – Томас Астрюк; производство – Zagtoon и Method Animation

Французский мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" вновь возглавил российский кинопрокат. За прошедшие выходные сборы составили 74,8 миллиона рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com в период с 31 августа по 3 сентября.



Премьера картины в России прошла 17 августа. Мультфильм рассказывает о супергероях Леди Баг и Супер-Коте, которых в повседневной жизни зовут Маринетт и Адриан. Ребята учатся в обычной французской школе, но в случае опасности они становятся защитниками города.

В течение прошлого месяца мультфильм несколько раз возглавлял российский кинопрокат. За ним расположилась комедия "Баба Яга спасает мир", собрав 38,3 миллиона рублей за уик-энд.

Ранее замглавы Минкультуры РФ Андрей Малышев заявил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" могут не выпустить в российский прокат. Он связал это с тем, что картины не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в РФ.

Мультфильм "Леди Баг и Супер Кот: Пробуждение силы" вышел на экраны в РФ