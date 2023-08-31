"Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в РФ из-за несоответствия моральным устоям – Минкультуры

Фото: кадр из фильма "Oppenheimer"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Universal Pictures

Голливудские фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" могут не выпустить в российский прокат, так как кинокартины не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в РФ. С таким заявлением выступил замглавы Минкультуры РФ Андрей Малышев.

Отмечается, что Малышев ответил на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести принудительное лицензирование фильмов из недружественных стран. По словам Даванкова, это позволило бы россиянам в будущем сходить в кино на "Барби" и "Оппенгеймер".

"Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами", – передает слова Малышева ТАСС.

Он напомнил, что в этом году на российские киноэкраны вышли фильмы "Чебурашка" и "Вызов". Первый фильм смог стать самой кассовой картиной в истории отечественного кинематографа, а съемки второго проходили в космосе.

Замминистра пояснил, что представители киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий.

"Согласно позиции Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности, а также может привести к значительным негативным последствиям в перспективе для всех креативных индустрий, включая национальную киноотрасль", – подчеркнул Малышев.

Увеличение доли российских фильмов в прокате позволяет доносить до зрителей всех возрастов национальные морально-этические ценности, а также они способствуют патриотическому воспитанию молодежи, резюмировал он.

Ранее глава министерства культуры РФ Ольга Любимова заявляла, что ведомство получало заявлений на показ в России фильмов "Барби" и "Оппенгеймер".



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