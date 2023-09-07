Прощальный мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат в ноябре

Фото: кадр из мультфильма "Мальчик и птица"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – Ghibli

Последний мультфильм основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат в ноябре. Об этом сообщается в телеграм-канале кинодистрибьютора "Русский репортаж".

"Мальчик и птица" – под таким официальным локализованным названием первый за 10 лет анимационный фильм Хаяо Миядзаки мы <...> покажем в России. В широкий прокат собираемся выпустить картину в ноябре", – говорится в публикации.

Изначально новая картина Миядзаки была известна в России под названием "Как поживаете?". Она рассказывает о мальчике, который находит в городе заброшенную башню и попадает в фантастический мир с говорящей цаплей.

Аниме готовилось к выходу в атмосфере секретности. У нее не было никаких промоматериалов, за исключением одного постера. Премьера в Японии состоялась еще 14 июля, а первый официальный тизер появился только накануне, 6 сентября.

