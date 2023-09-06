Вышел первый тизер последнего мультфильма Хаяо Миядзаки

Американский дистрибьютор GKIDS опубликовал на своем YouTube-канале первый минутный тизер мультфильма "Мальчик и цапля" (также известен под названием "Как поживаете?"), прощальной работы основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки.

Изначальное название картины отсылает к роману японского писателя Есино Гэндзабуро, прочитанного главным героем аниме, однако сюжет мультфильма не связан с книгой. Он рассказывает о мальчике, который находит в городе заброшенную башню и попадает в фантастический мир с говорящей цаплей.

Мультфильм готовился к выходу в атмосфере секретности, без каких-либо промоматериалов, за исключением одного постера. 14 июля состоялась его премьера в Японии. Аниме также должны официально показать в российских кинотеатрах.

В конце июня стало известно, что кинопрокатная компания "Русский Репортаж" приобрела права на показ последней картины Миядзаки в России. Известно, что она выйдет в отечественный прокат в этом году, однако точной даты пока нет.

